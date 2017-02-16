Озвучен размер зарплаты Йорданова в «Ордабасы»
Как пишет KotaSport, выступавший за ЦСКА из Софии нападающий Преслав Йорданов стоял до последнего времени перед выбором: перейти в «Нефтохимик» из Бургаса или в казахстанский «Ордабасы», сообщает Sports.kz.
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Все решил размер предлагаемой игроку зарплаты. «Нефтохимик» не смог перебить предложение шымкентцев, которые будут платить форварду 20 тысяч долларов в месяц.
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