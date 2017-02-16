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16 февраля 2017, 13:50 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Озвучен размер зарплаты Йорданова в «Ордабасы»

Как пишет KotaSport, выступавший за ЦСКА из Софии нападающий Преслав Йорданов стоял до последнего времени перед выбором: перейти в «Нефтохимик» из Бургаса или в казахстанский «Ордабасы», сообщает Sports.kz.

Как пишет KotaSport выступавший за ЦСКА из Софии нападающий <span class=error>Преслав</span> <span class=error>Йорданов</span> стоял до последнего времени перед выбором: перейти в <span class=error>Нефтохимик</span> из <span class=error>Бургаса</span> или в казахстанский <span class=error>Ордабасы</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Все решил размер предлагаемой игроку зарплаты. «Нефтохимик» не смог перебить предложение шымкентцев, которые будут платить форварду 20 тысяч долларов в месяц.

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