Голландский футболист уверен, что ещё может быть полезен гельзенкирхенской команде.



«Хочу всем доказать, что я — лучший нападающий “Шальке-04”, если мне предоставят возможность сделать это. Моё время в “Шальке” ещё не закончилось», — приводит слова Хунтелара Sport Bild.



Одновременно Хунтелар отметил, что не согласен с мнением, что он не вписывается в игровые концепции главного тренера команды Маркуса Вайнцирля.



Действующий контракт голландца с «Шальке-04» рассчитан до лета 2017 года. В соглашении есть пункт о том, что оно автоматически продлится на год, если игрок примет участие в половине матчей сезона. Хунтелар долго был травмирован и по итогам 20 туров чемпионата Германии сыграл в 8 матчах, став автором 1 гола.