Хунтелар: Хочу доказать, что я — лучший нападающий «Шальке-04»
Нападающий «Шальке-04»
Клас-Ян Хунтелар не собирается покидать свой нынешний клуб.
Голландский футболист уверен, что ещё может быть полезен гельзенкирхенской команде.
«Хочу всем доказать, что я — лучший нападающий “Шальке-04”, если мне предоставят возможность сделать это. Моё время в “Шальке” ещё не закончилось», — приводит слова Хунтелара Sport Bild.
Одновременно Хунтелар отметил, что не согласен с мнением, что он не вписывается в игровые концепции главного тренера команды Маркуса Вайнцирля.
Действующий контракт голландца с «Шальке-04» рассчитан до лета 2017 года. В соглашении есть пункт о том, что оно автоматически продлится на год, если игрок примет участие в половине матчей сезона. Хунтелар долго был травмирован и по итогам 20 туров чемпионата Германии сыграл в 8 матчах, став автором 1 гола.
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