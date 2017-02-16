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16 февраля 2017, 12:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хунтелар: Хочу доказать, что я — лучший нападающий «Шальке-04»

Нападающий «Шальке-04» Клас-Ян Хунтелар не собирается покидать свой нынешний клуб.

Голландский футболист уверен, что ещё может быть полезен гельзенкирхенской команде.

«Хочу всем доказать, что я — лучший нападающий “Шальке-04”, если мне предоставят возможность сделать это. Моё время в “Шальке” ещё не закончилось», — приводит слова Хунтелара Sport Bild.

Одновременно Хунтелар отметил, что не согласен с мнением, что он не вписывается в игровые концепции главного тренера команды Маркуса Вайнцирля.

Действующий контракт голландца с «Шальке-04» рассчитан до лета 2017 года. В соглашении есть пункт о том, что оно автоматически продлится на год, если игрок примет участие в половине матчей сезона. Хунтелар долго был травмирован и по итогам 20 туров чемпионата Германии сыграл в 8 матчах, став автором 1 гола.

Шальке-04
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