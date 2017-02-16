В настоящее время 56-летний специалист является наставником «Севильи», которая занимает в чемпионате промежуточное третье место. Ранее появилась новость, что руководство «Барселоны» не торопится продлевать контракт с нынешним тренером.

Напомним, Энрике встал у руля «Барселоны» в 2014 году. За это время команда под его руководством выиграла чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Добавим, что нынешний контракт специалиста истекает грядущим летом.

Во вторник «Барселона» проиграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:4. Ответная игра состоится 8 марта в Испании.