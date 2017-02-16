Шевченко хочет однажды возглавить «Милан»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В футбольные годы он в течение 8 сезонов выступал за «россонери».

— Возглавить «Милан»? Сейчас я сосредоточены только на сборной Украины, — цитирует Corriere Dello Sport Шевченко. — В будущем? Посмотрим. Конечно, «Милан» навсегда останется в моем сердце. Команда этот сезон начала очень сильно, так что спад был неизбежен.