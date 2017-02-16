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16 февраля 2017, 12:51 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Шевченко хочет однажды возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что хотел бы поработать в «Милане».

Главный тренер сборной Украины Андрей <span class=error>Шевченко</span> признался что хотел бы поработать в Милане. Увеличить
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В футбольные годы он в течение 8 сезонов выступал за «россонери».

— Возглавить «Милан»? Сейчас я сосредоточены только на сборной Украины, — цитирует Corriere Dello Sport Шевченко. — В будущем? Посмотрим. Конечно, «Милан» навсегда останется в моем сердце. Команда этот сезон начала очень сильно, так что спад был неизбежен.

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