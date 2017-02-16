Билич провёл юного фаната на базу «Вест Хэма», чтобы он встретился с Кэрроллом

Поклонник «молотобойцев» Альф вместе со своим отцом приехали к базе «Вест Хэма», чтобы сфотографироваться с нападающим Энди Кэрроллом, но футболист долго не выходил.



На помощь юному фанату пришёл главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич, который заметил мальчика, выезжая с базы. Узнав, что Альф ждёт Кэрролла, он помог ему вместе с отцом попасть на территорию базы, где и состоялась долгожданная встреча с Кэрроллом.



«Славен Билич — человек. Мы ждали Кэрролла, когда Славен Билич выезжал с базы. Он сказал, что Кэрролл задерживается, так как работает в тренажёрном зале. Билич посадил Альфа в машину и отвёз на территорию базы, чтобы встретиться с Энди Кэрроллом. Это невероятный поступок, надеюсь, он прочитает этот пост», — написал отец мальчика.