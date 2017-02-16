Озвучен бюджет «Атырау» на 2017 год
О том, какая сумма была выделена из областного бюджета для финансирования футбольной команды «Атырау», на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель главы региона.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отвечая на вопрос корреспондента ATPress.kz, заместитель акима области Айгуль Ажгалиева уточнила, что в 2017 году «…бюджет футбольного клуба “Атырау” составил ровно два миллиарда тенге».
Сама команда, по сообщению одного из представителей клуба, до 27 февраля будет находиться на заключительном
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter