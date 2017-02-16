Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28795111/
16 февраля 2017, 11:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Озвучен бюджет «Атырау» на 2017 год

О том, какая сумма была выделена из областного бюджета для финансирования футбольной команды «Атырау», на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель главы региона.

О том какая сумма была выделена из областного бюджета для финансирования футбольной команды <span class=error>Атырау</span> на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель главы региона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отвечая на вопрос корреспондента ATPress.kz, заместитель акима области Айгуль Ажгалиева уточнила, что в 2017 году «…бюджет футбольного клуба “Атырау” составил ровно два миллиарда тенге».

Сама команда, по сообщению одного из представителей клуба, до 27 февраля будет находиться на заключительном учебно-тренировочном сборе в городе Белек (Турция). По возвращении в Атырау планируется встреча с болельщиками и официальное представление тренерского штаба и игроков.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Не потянули. Как «Астана» отсеивает футболистов

Не потянули. Как «Астана» отсеивает футболистов

«Астану» ожидает непростой сезон. Ей предстоит не только защитить чемпионский титул, но и попытаться удачно выступить в квалификации Лиги чемпионов. На трансферном рынке команда ведет себя сдержанно. При этом отсеяла уже девятерых футболистов, передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
15 февраля

NoSparring.com: «Город будущего примет бой Головкин - Сондерс?»

Кабананга рассказал о возможном уходе из «Астаны»

Левит отправил в нокдаун немецкого боксера-тяжеловеса