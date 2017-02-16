Озвучен бюджет «Атырау» на 2017 год

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Отвечая на вопрос корреспондента ATPress.kz, заместитель акима области Айгуль Ажгалиева уточнила, что в 2017 году «…бюджет футбольного клуба “Атырау” составил ровно два миллиарда тенге».



Сама команда, по сообщению одного из представителей клуба, до 27 февраля будет находиться на заключительном учебно-тренировочном сборе в городе Белек (Турция). По возвращении в Атырау планируется встреча с болельщиками и официальное представление тренерского штаба и игроков.