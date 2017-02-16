Не потянули. Как «Астана» отсеивает футболистов

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Возможно, Константин Энгель заиграл бы в столице и стал бы хорошей альтернативой белорусу Игорю Шитову, не отличающемуся надежностью на правом фланге обороны. Однако защитник сборной Казахстана не смог дебютировать в команде Станимира Стойлова из-за возникших проблем с документами. В итоге вернулся в «Оснабрюк».

Танат Нусербаев на закате карьеры пожелал поиграть дома, вследствие чего руководство «Астаны» пошло навстречу футболисту и отпустило в «Ордабасы». Как говорится, заслужил. В Астане Нусербаев провел шесть прекрасных сезонов, забив 54 гола в 195 матчах.

Также клуб покинули воспитанники столичного футбола Биржан Кульбеков и Аманбол Алиев. У игроков закончились контракты и тренерский штаб решил их не продлевать. Тут можно сказать, что не потянули. Например, Кульбеков за два сезона провел только шесть игр в чемпионате Казахстана и лишь один раз выходил в стартовом составе. Алиев стал привлекаться в основу летом 2016 года. За это время принял участие в двух кубковых матчах и один раз сыграл в чемпионате.

К не потянувшим можно отнести нападающих Алексея Щеткина, Джордже Деспотовича и защитника Сергея Малого. Хотя в случае с Щеткиным дело обстоит иначе. Он попросту не вписывается в игровую концепцию Станимира Стойлова, а голевое чутье у форварда имеется. В этом можно было убедиться по его непродолжительному выступлению в «Актобе». Не исключено, что в «Тоболе», куда перешел на правах аренды, ему также удастся продемонстрировать свои бомбардирские качества.

В Костанае в аренде проведет некоторое время и Джордже Деспотович. В прошлом году «Астана» увела его из-под носа «Кайрата». Казалось, что за северян сербский легионер начнет забивать столь же стабильно, как это делал в Алматы. Но у Станимира Стойлова он по-настоящему не заиграл. В 31-м поединке отличился только восемь раз, тогда как за кайратовцев забил такое же количество голов в девяти играх.

Что касается Сергея Малого, то на его позиции в столичном клубе действуют Марин Аничич и Юрий Логвиненко. Есть еще Евгений Постников. В связи этим было логично со стороны тренерского штаба отдать его в аренду в «Тобол».

На днях расположение «Астаны» покинул Азат Нургалиев. Полузащитник сборной Казахстана был арендован у «Ордабасы». Срок соглашения истек в декабре. Тем не менее игрок предсезонную подготовку начинал в стане астанчан. В ходе сборов в клубе пришли к выводу, что его аренду не стоит продлевать. В конечном счете Азат снова отправился в «Ордабасы». В старании футболисту нельзя было отказать. Очень хотел себя проявить, но объективно не усилил северян, хоть и продемонстрировал неплохую результативность, поразив ворота соперников в 11 встречах.

Отпустить Рохера Каньяса в полугодичную аренду в АПОЭЛ было смелым решением «Астаны». Видимо, хотят посмотреть, как команда будет выглядеть без своего ведущего футболиста в национальном чемпионате. Если же белорусу Ивану Маевскому не доведется оправдать надежды тренеров, к услугам колумбийца, скорее всего, вернутся летом в преддверии квалификационных матчей в Лиге чемпионов.

На сегодняшний день в расположении Станимира Стойлова находятся Ненад Эрич, Александр Мокин, Евгений Постников, Марин Аничич, Дмитрий Шомко, Игорь Шитов, Серикжан Мужиков, Иван Маевский, Патрик Твумаси, Дидар Жалмукан, Роман Муртазаев, Аздрен Лулаку, Юрий Логвиненко, Асхат Тагыберген, Абай Жунисов, Жуниор Кабананга, Геворг Наджарян.

Напомним, что «Астана» еще может усилиться новыми футболистами, поскольку трансферное окно закроется лишь 3 апреля.