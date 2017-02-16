«Реал» повторил свой рекорд, забив в 41 матче подряд

Это четвёртый раз в 115-летней истории клуба, когда команда добивается такого результата.



В последний раз «Реал» не поражал ворота своего соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 26 апреля 2016 года. Та игра в Манчестере завершилась нулевой ничьей. С тех пор подопечные Зинедина Зидана забили 112 голов в 41 матче.



Раньше подобного достижения «Реал» добивался в сезоне-2011/12, когда команду возглавлял Жозе Моуринью. Команда в 41 матче забила 135 мячей. До этого в сезонах 1987−1988 и 1988−1989 годов «Реал» под руководством Лео Бенхаккера забил 103 гола в 41 игре. А впервые испанскому гранду удалось забить в 41 матче подряд в сезонах 1951−1952 и 1952−1953. Тогда было забито 63 гола.



Абсолютный рекорд в Испании принадлежит «Барселоне». В сезонах 1942−1943 и 1943−1944 годов каталонцы забивали в 44 матчах подряд.