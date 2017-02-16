Пизелли не получит компенсацию от «Актобе»

Экс-игрок команды Маркос Пиззелли добивался более 63 миллионов тенге. Однако казахстанская фемида признала требования футболиста — необоснованными. В заявлении, поданном представителем истца, говорится, что из требуемой общей суммы почти пять миллионов — это долг по зарплате, остальное — компенсация. Отмечу, Пиззелли выступал в составе команды в 2014—2015 годах.



Согласно заключённому с клубом трудовому договору ежемесячный оклад полузащитника составлял 60 тысяч долларов. Плюс ежемесячный бонус — 15 тысяч долларов премиальных. По заявлению адвоката футболиста, в декабре 2015 года клуб расторг контракт с Пиззелли. Была договоренность о выплате экс-полузащитнику компенсации в размере 189 тысяч долларов. Однако представитель клуба отрицает факт существования подобного договора.



Марат Ниязмаганбетов, представитель ФК «Актобе»:

— Не определен конкретный вид компенсации. Поэтому, будь то компенсация в 189 тысяч долларов либо просто 189 долларов, он не имел права определять вот так самостоятельно компенсацию. Компенсация должна была быть определена конкретно и предусмотрена соответствующим трудовым договором.



Жазира Канатбаева, прокурор г. Актобе:

— В данном регламенте Федерации футбола Республики Казахстан и оговорено, и сделаны ссылки на Трудовое Законодательство Республики Казахстан. То есть, принимая во внимание вышеперечисленные нормы Закона, приведенные доводы, полагаю, требования истца являются неправомерными. И на основании чего полагаю исковое заявление Пиззелли Маркоса к футбольному клубу «Актобе» о компенсации подлежит отказу в удовлетворении.



В свою очередь адвокат Пиззели заявил, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать.



Александр Вдовин, адвокат М. Пиззелли:

— Мы будем, естественно, обжаловать данное решение. Вплоть до ФИФА, до САС. Но, надеюсь, что в итоге справедливость восторжествует.