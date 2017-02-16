Жером Боатенг хочет стать капитаном «Баварии»

Боатенг назвал самого себя.



«Если бы меня спросили, соглашусь ли я стать капитаном “Баварии”, то я бы не отказался. Однако этот вопрос не следует обсуждать до конца сезона из уважения к Ламу. А летом можно будет вернуться к этой теме», — приводит слова Боатенга ZDF.



Ранее сообщалось, что тренерский штаб и руководство немецкого гранда склоняются к тому, чтобы доверить капитанскую повязку голкиперу Мануэлю Нойеру, который является первым заместителем Лама.