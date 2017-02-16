Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28793304/
16 февраля 2017, 10:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Жером Боатенг хочет стать капитаном «Баварии»

Защитник «Баварии» Жером Боатенг знает, кто мог бы достойно исполнять роль капитана команды, когда нынешний капитан мюнхенцев Филипп Лам повесит бутсы на гвоздь.

Боатенг назвал самого себя.

«Если бы меня спросили, соглашусь ли я стать капитаном “Баварии”, то я бы не отказался. Однако этот вопрос не следует обсуждать до конца сезона из уважения к Ламу. А летом можно будет вернуться к этой теме», — приводит слова Боатенга ZDF.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб и руководство немецкого гранда склоняются к тому, чтобы доверить капитанскую повязку голкиперу Мануэлю Нойеру, который является первым заместителем Лама.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России