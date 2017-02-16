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16 февраля 2017, 9:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кан не намерен работать на посту спортивного директора «Баварии»

Бывший голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан не намерен работать на посту спортивного директора клуба, если такое предложение ему будет сделано.

В данный момент эта должность в немецком гранде вакантна.

«Для меня не существует вопроса работы на посту спортивного директора «Баварии», — приводит слова Кана ZDF.

Ранее руководство «Баварии» предложило этот пост завершающему карьеру капитану команды Филиппу Ламу, однако последний отклонил предложение. После этого немецкие СМИ стали писать о спортивном директоре мёнхенгладбахской «Боруссии» Максе Эберле. Последний не прочь рассмотреть предложение, однако председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что клуб переговоров с этим специалистом не вёл.

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