Кан не намерен работать на посту спортивного директора «Баварии»

В данный момент эта должность в немецком гранде вакантна.



«Для меня не существует вопроса работы на посту спортивного директора «Баварии», — приводит слова Кана ZDF.



Ранее руководство «Баварии» предложило этот пост завершающему карьеру капитану команды Филиппу Ламу, однако последний отклонил предложение. После этого немецкие СМИ стали писать о спортивном директоре мёнхенгладбахской «Боруссии» Максе Эберле. Последний не прочь рассмотреть предложение, однако председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что клуб переговоров с этим специалистом не вёл.