Кто, если не Венгер? Аллегри? Симеоне? Луис Энрике?

Массимилиано АЛЛЕГРИ

49 лет, «Ювентус»

Фаворит гонки за пока занятое кресло главного тренера «Арсенала» — как у букмекеров, так и у всезнающих британских СМИ. В Европе сейчас мода на тренеров с Апеннин: в бундеслиге, серии А и премьер-лиге лидируют команды итальянцев, и одного из них вроде бы хочет переманить к себе «Арсенал». Сам Аллегри все слухи решительно опровергает, но в современном футбольном мире это ничего не значит.

Ральф ХАЗЕНХЮТТЛЬ

49 лет, «РБ Лейпциг»

Классическая история: как только в каком-нибудь крупном европейском чемпионате появляется неожиданный лидер, тренер этой команды сразу становится целью суперклубов. Хазенхюттль выводил в бундеслигу «Ингольштадт», а в этом сезоне будоражит Германию с лейпцигским «Ред Буллом». На вопрос об интересе «Арсенала» к своей персоне австриец недавно ответил расплывчато: «Слухи не возникают из ниоткуда».

Лоран БЛАН

51 год, без клуба

Блан — один из немногих сильных и известных в Европе тренеров, который до сих пор остается без работы. Прошлым летом француз оставил «ПСЖ» и отправился в бессрочный отпуск, который скоро наверняка подойдет к концу. Блан — француз, что уже подходит «Арсеналу». Кроме того, у него есть опыт работы на высоком уровне с парижским клубом, с «Бордо» (выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, между прочим!) и со сборной Франции. Четыре чемпионских титула в качестве тренера (один с «Бордо», три — с «ПСЖ») — «Арсеналу» нужен такой золотоносец.

Луис ЭНРИКЕ

46 лет, «Барселона»

У испанца этим летом тоже заканчивается контракт с нынешним клубом, как и у Венгера. И Луис Энрике после предположительного вылета из Лиги чемпионов может не получить новое соглашение от «Барселоны». Тем не менее, при испанце сине-гранатовые уже выиграли восемь трофеев за три неполных сезона, в том числе Лигу чемпионов. Правда, у Луиса Энрике есть минус — ему постоянно нужны дорогостоящие трансферы, а боссы «Арсенала» скупы.

Йоахим ЛЕВ

57 лет, сборная Германии

Чемпион мира давно говорит о том, что хочет вернуться в клубный футбол. До сборной Германии Лев руководил сплошь командами второго и третьего порядка, но сейчас несомненно созрел для работы в клубе уровня «Арсенала». Немецкая национальная команда играет примерно так же, как «канониры» при Венгере, так что ломать ничего не придется. Кроме того, Лев умеет раскрывать таланты и добиваться успеха с теми футболистами, которые есть — то есть бюджет не пострадает.

Эдди ХАУ

39 лет, «Борнмут»

«Арсенал» ищет тренера на длительный срок, так что кандидат должен быть молодым. Эдди Хау — идеальный вариант с этой точки зрения, ведь его считают самым перспективным тренером Англии. У «Борнмута» самый скромный состав в премьер-лиге, но Хау уверенно держит команду на расстоянии от зоны вылета уже второй сезон. Нехватка опыта — жирный минус в резюме англичанина, но «Арсенал» может рискнуть.

Диего СИМЕОНЕ

46 лет, «Атлетико»

Симеоне превратил мадридцев в одну из лучших команд Европы, хотя бюджет «Атлетико» несопоставим с бюджетами основных конкурентов. Бережливость аргентинца в «Арсенале» оценят, но оборонительный стиль «матрасников» вряд ли придется всем болельщикам по душе. Хотя в данном случае фанатам лондонцев не до жиру: если Симеоне с «автобусами» приведет «Арсенал» к большим трофеям, то ему все простят.