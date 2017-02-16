Кто, если не Венгер? Аллегри? Симеоне? Луис Энрике?
Действующий контракт Арсена Венгера с «Арсеналом» заканчивается этим летом. Давайте пофантазируем: кто может заменить француза во главе команды, если он
все-таки решит уйти.
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Массимилиано АЛЛЕГРИ
49 лет, «Ювентус»
Фаворит гонки за пока занятое кресло главного тренера «Арсенала» — как у букмекеров, так и у всезнающих британских СМИ. В Европе сейчас мода на тренеров с Апеннин: в бундеслиге, серии А и
Ральф ХАЗЕНХЮТТЛЬ
49 лет, «РБ Лейпциг»
Классическая история: как только в
Лоран БЛАН
51 год, без клуба
Блан — один из немногих сильных и известных в Европе тренеров, который до сих пор остается без работы. Прошлым летом француз оставил «ПСЖ» и отправился в бессрочный отпуск, который скоро наверняка подойдет к концу. Блан — француз, что уже подходит «Арсеналу». Кроме того, у него есть опыт работы на высоком уровне с парижским клубом, с «Бордо» (выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, между прочим!) и со сборной Франции. Четыре чемпионских титула в качестве тренера (один с «Бордо», три — с «ПСЖ») — «Арсеналу» нужен такой золотоносец.
Луис ЭНРИКЕ
46 лет, «Барселона»
У испанца этим летом тоже заканчивается контракт с нынешним клубом, как и у Венгера. И Луис Энрике после предположительного вылета из Лиги чемпионов может не получить новое соглашение от «Барселоны». Тем не менее, при испанце
Йоахим ЛЕВ
57 лет, сборная Германии
Чемпион мира давно говорит о том, что хочет вернуться в клубный футбол. До сборной Германии Лев руководил сплошь командами второго и третьего порядка, но сейчас несомненно созрел для работы в клубе уровня «Арсенала». Немецкая национальная команда играет примерно так же, как «канониры» при Венгере, так что ломать ничего не придется. Кроме того, Лев умеет раскрывать таланты и добиваться успеха с теми футболистами, которые есть — то есть бюджет не пострадает.
Эдди ХАУ
39 лет, «Борнмут»
«Арсенал» ищет тренера на длительный срок, так что кандидат должен быть молодым. Эдди Хау — идеальный вариант с этой точки зрения, ведь его считают самым перспективным тренером Англии. У «Борнмута» самый скромный состав в
Диего СИМЕОНЕ
46 лет, «Атлетико»
Симеоне превратил мадридцев в одну из лучших команд Европы, хотя бюджет «Атлетико» несопоставим с бюджетами основных конкурентов. Бережливость аргентинца в «Арсенале» оценят, но оборонительный стиль «матрасников» вряд ли придется всем болельщикам по душе. Хотя в данном случае фанатам лондонцев не до жиру: если Симеоне с «автобусами» приведет «Арсенал» к большим трофеям, то ему все простят.
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