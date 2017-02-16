Хаби Алонсо ещё не определился со своим будущим

Одновременно испанский футболист проанализировал игру команды в нынешнем сезоне.



«Я ещё не определился со своими планами. Не думаю об этом и не подвергаю себя стрессу. Не знаю, что произойдёт, в данный момент надо просто наслаждаться футболом. Что же касается игры “Баварии”, то после того как Гвардиолу сменил Анчелотти, слишком больших изменений не произошло», — приводит слова Алонсо Cadena Ser.



Ранее СМИ информировали, что 35-летний Алонсо сообщил руководству немецкого гранда о желании повесить бутсы на гвоздь. Действующий контракт Алонсо с «Баварией» рассчитан до лета 2017 года.