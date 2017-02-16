Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28792254/
16 февраля 2017, 9:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хаби Алонсо ещё не определился со своим будущим

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо отметил, что окончательно ещё не определился со своим будущим.

Одновременно испанский футболист проанализировал игру команды в нынешнем сезоне.

«Я ещё не определился со своими планами. Не думаю об этом и не подвергаю себя стрессу. Не знаю, что произойдёт, в данный момент надо просто наслаждаться футболом. Что же касается игры “Баварии”, то после того как Гвардиолу сменил Анчелотти, слишком больших изменений не произошло», — приводит слова Алонсо Cadena Ser.

Ранее СМИ информировали, что 35-летний Алонсо сообщил руководству немецкого гранда о желании повесить бутсы на гвоздь. Действующий контракт Алонсо с «Баварией» рассчитан до лета 2017 года.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России