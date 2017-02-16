Бразильские СМИ: Мамуте отдан в аренду «Актобе» на год

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Наши бразильские коллеги указывают, что в «Актобе» форвард ростом 177 см и весом 86 кг присоединится к своим землякам Кассиано и Витору Жуниору.