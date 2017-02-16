Бразильские СМИ: Мамуте отдан в аренду «Актобе» на год
Как пишет Gremista, 21-летний нападающий «Гремио» Иури Соуза Алмейда, более известный как Иури Мамуте (Mamute, в переводе с португальского, — Мамонт), отдан в аренду казахстанскому «Актобе» на один год, сообщает Sports.kz.
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Наши бразильские коллеги указывают, что в «Актобе» форвард ростом 177 см и весом 86 кг присоединится к своим землякам Кассиано и Витору Жуниору.
Обозреватель Gremistas отмечает, что в «Гремио» всерьез рассчитывали в свое время на Мамуте, однако
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