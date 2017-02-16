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16 февраля 2017, 9:21 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Бразильские СМИ: Мамуте отдан в аренду «Актобе» на год

Как пишет Gremista, 21-летний нападающий «Гремио» Иури Соуза Алмейда, более известный как Иури Мамуте (Mamute, в переводе с португальского, — Мамонт), отдан в аренду казахстанскому «Актобе» на один год, сообщает Sports.kz.

Как пишет Gremista 21-летний нападающий <span class=error>Гремио</span> <span class=error>Иури</span> <span class=error>Соуза</span> <span class=error>Алмейда</span> более известный как <span class=error>Иури</span> <span class=error>Мамуте</span> (Mamute в переводе с португальского — Мамонт) отдан в аренду казахстанскому <span class=error>Актобе</span> на один год сообщает Sports.kz. Увеличить
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Наши бразильские коллеги указывают, что в «Актобе» форвард ростом 177 см и весом 86 кг присоединится к своим землякам Кассиано и Витору Жуниору.

Обозреватель Gremistas отмечает, что в «Гремио» всерьез рассчитывали в свое время на Мамуте, однако из-за перенесенных травм тот так и не оправдал этих надежд.

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