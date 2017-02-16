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16 февраля 2017, 9:14 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Атлетику Паранаэнсе» и «Депортиво Капиата» сыграли вничью в Кубке Либертадорес

«Атлетику Паранаэнсе» и «Депортиво Капиата» в отборочном матче Кубка Либертадорес сыграли вничью — 3:3.

В другой встрече «Ботафого» победил «Олимпию» со счетом 1:0.

Кубок Либертадорес.

Отборочные игры.

«Атлетику Паранаэнсе» — «Депортиво Капиата» — 3:3 (1:1).

Голы: Фелипе Гедоз, 20 (1:0). Ногера, 44 (1:1). Гонсалес, 53 (1:2). Фелипе Гедоз, 59 — с пенальти (2:2). Пабло, 85 (3:2). Гонсалес, 89 (3:3).

Удаление: Паредес (Депортиво Капиата), 60.

«Ботафого» — «Олимпия А» — 1:0 (1:0).

Гол: Пимпан, 37 (1:0).
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