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16 февраля 2017, 8:57 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Казахстанец не подошел белорусскому клубу

Как сообщил Sports.kz пресс-атташе ФК «Днепр» (Могилев) Алексей Чижов, находившийся на просмотре в команде этого клуба 19-летний казахстанский защитник Валерий Андреев в ближайшее время его футболку не наденет.

Как сообщил Sports.kz <nobr>пресс-атташе </nobr>ФК Днепр (Могилев) Алексей <span class=error>Чижов</span> находившийся на просмотре в команде этого клуба 19-летний казахстанский защитник Валерий Андреев в ближайшее время его футболку не наденет. Увеличить
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Воспитанник атырауского футбола покинул расположение «Днепра» после первого сбора могилевчан, прошедшего в Бобруйске.

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