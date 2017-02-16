Казахстанец не подошел белорусскому клубу
Как сообщил Sports.kz
пресс-атташе ФК «Днепр» (Могилев) Алексей Чижов, находившийся на просмотре в команде этого клуба 19-летний казахстанский защитник Валерий Андреев в ближайшее время его футболку не наденет.
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Воспитанник атырауского футбола покинул расположение «Днепра» после первого сбора могилевчан, прошедшего в Бобруйске.
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