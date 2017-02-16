Азат Нургалиев вернулся в «Ордабасы»
Футболист сборной Казахстана Азат Нургалиев вернется в шымкентский «Ордабасы», сообщает официальный сайт клуба.
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В минувшем сезоне 30-летний полузащитник выступал на правах аренды в «Астане». Соглашение Нургалиева со столичным клубом истекло в декабре, однако футболист с января до сегодняшнего дня проходил УТС вместе с командой в ОАЭ и Турции. Точная причина отбытия Нургалиева из расположения «Астаны» пока неизвестна.
В составе «Астаны» Нургалиев провел в чемпионате Казахстана 11 матчей, в которых забил шесть голов. В еврокубковых играх футболист выходил на поле шесть раз и отметился одним голом.
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