Зозуля: «Райо Вальекано» хочет меня кинуть, как наживку

Этой зимой «Райо» отказался от аренды украинского форварда из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах.



«Они говорят мне поехать поиграть на один-два дня. Почему на один-два дня, а не на пять месяцев? Наверное, там знают, что что-то будет. Они просто хотят меня кинуть, как наживку, чтобы что-то случилось. А потом можно будет этих болельщиков посадить, открыть уголовные дела.



Если клуб предлагает охрану мне, моей семье — это, как я понимаю, автоматически уже угроза жизни. О каком футболе может идти речь, если ребёнок будет идти в школу с охранником — это не угроза жизни? А не угроза жизни, что жена будет ходить в магазин за продуктами с охранником?» — сказал Зозуля.