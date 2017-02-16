Зозуля: «Райо Вальекано» хочет меня кинуть, как наживку
Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля рассказал, что «Райо Вальекано» предложил ему вернуться.
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Видимо, что-то случилось...
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Этой зимой «Райо» отказался от аренды украинского форварда
«Они говорят мне поехать поиграть на
Если клуб предлагает охрану мне, моей семье — это, как я понимаю, автоматически уже угроза жизни. О каком футболе может идти речь, если ребёнок будет идти в школу с охранником — это не угроза жизни? А не угроза жизни, что жена будет ходить в магазин за продуктами с охранником?» — сказал Зозуля.
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