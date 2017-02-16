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16 февраля 2017, 8:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зозуля: «Райо Вальекано» хочет меня кинуть, как наживку

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля рассказал, что «Райо Вальекано» предложил ему вернуться.

Нападающий <span class=error>Бетиса</span> Роман Зозуля рассказал что <span class=error>Райо</span> Вальекано предложил ему вернуться. Увеличить
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Этой зимой «Райо» отказался от аренды украинского форварда из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах.

«Они говорят мне поехать поиграть на один-два дня. Почему на один-два дня, а не на пять месяцев? Наверное, там знают, что что-то будет. Они просто хотят меня кинуть, как наживку, чтобы что-то случилось. А потом можно будет этих болельщиков посадить, открыть уголовные дела.

Если клуб предлагает охрану мне, моей семье — это, как я понимаю, автоматически уже угроза жизни. О каком футболе может идти речь, если ребёнок будет идти в школу с охранником — это не угроза жизни? А не угроза жизни, что жена будет ходить в магазин за продуктами с охранником?» — сказал Зозуля.

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