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15 февраля 2017, 23:25 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футбольный клуб «Монако» сделал предложение по покупке клуба «Серкль Брюгге»

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Футбольный клуб «Монако» на своем официальном сайте сообщил о том, что сделал предложение по приобретению контрольного пакета акций бельгийского футбольного клуба «Серкль Брюгге».

«Серкль Брюгге» — трёхкратный чемпион Бельгии и двукратный обладатель кубка страны. На данный момент команда выступает во втором по силе дивизионе Бельгии.

«Генеральная ассамблея “Серкль Брюгге” будет изучать и обсуждать это предложение, чтобы принять решение до конца февраля. Этот проект является частью стратегии развития молодежи “Монако”. Проект должен позволить молодежи из академии “Монако” сделать еще один шаг в своем развитии. Первоочередной задачей будет сделать все возможное, чтобы вернуться в высший бельгийский дивизион», — говорится в сообщении.

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