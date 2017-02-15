Футбольный клуб «Монако» сделал предложение по покупке клуба «Серкль Брюгге»

«Серкль Брюгге» — трёхкратный чемпион Бельгии и двукратный обладатель кубка страны. На данный момент команда выступает во втором по силе дивизионе Бельгии.

«Генеральная ассамблея “Серкль Брюгге” будет изучать и обсуждать это предложение, чтобы принять решение до конца февраля. Этот проект является частью стратегии развития молодежи “Монако”. Проект должен позволить молодежи из академии “Монако” сделать еще один шаг в своем развитии. Первоочередной задачей будет сделать все возможное, чтобы вернуться в высший бельгийский дивизион», — говорится в сообщении.