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15 февраля 2017, 22:27 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Эйбар» отказался отдавать в аренду «Барселоне» своего защитника

Защитник «Эйбара» Андер Капа не перейдет в «Барселону». Согласно Marca, клуб футболиста не согласился отпустить его в каталонский коллектив, который предлагал за аренду крайнего защитника 2 миллиона евро.

Несмотря на закрытое трансферное окно, «Барселоне» по регламенту чемпионата Испании разрешено включить в заявку любого игрока из страны или свободного агента. Это стало возможным после того, как защитник команды Алейш Видаль выбыл из строя на пять месяцев.

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