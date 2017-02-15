«Эйбар» отказался отдавать в аренду «Барселоне» своего защитника

Несмотря на закрытое трансферное окно, «Барселоне» по регламенту чемпионата Испании разрешено включить в заявку любого игрока из страны или свободного агента. Это стало возможным после того, как защитник команды Алейш Видаль выбыл из строя на пять месяцев.