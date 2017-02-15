Футболист бразильской «молодежки» прибыл в «Актобе»

Отмечается, что перспективный 21-летний форвард считается одним из главных талантов молодежной сборной Бразилии. В конце 2015-го Мамутелли пытались заполучить в свои ряды такие клубы, как московский «Спартак» и киевское «Динамо». Последним клубом форварда является греческий «Панатинаикос». В молодежной сборной Бразилии Мамуте сыграл 12 игр, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Мамутелли присоединился к «Актобе» на УТС в Турции. Когда будет принято решение о его контракте, не сообщается.