Лучшая футболистка 2016 года по версии ФИФА Ллойд будет выступать в «Манчестер Сити»
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Лучшая футболистка 2016 года по версии ФИФА американка Карли Ллойд будет выступать в английском «Манчестер Сити», сообщается на официальном сайте команды.
Ранее Ллойд выступала в США за клуб «Хьюстон».
«Это уникальная возможность, я горжусь быть частью “Манчестер Сити”. Я всегда ищу возможность стать лучше и совершенствовать свою игру», — сказала 34-летняя американка.
Ллойд — двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США, победительница женского чемпионата мира по футболу-2015, обладательница множества индивидуальных призов, в том числе наград лучшей футболистке года ФИФА двух последних лет.
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