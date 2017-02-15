Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28789104/
15 февраля 2017, 20:46 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Лучшая футболистка 2016 года по версии ФИФА Ллойд будет выступать в «Манчестер Сити»

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Лучшая футболистка 2016 года по версии ФИФА американка Карли Ллойд будет выступать в английском «Манчестер Сити», сообщается на официальном сайте команды.

Ранее Ллойд выступала в США за клуб «Хьюстон».

«Это уникальная возможность, я горжусь быть частью “Манчестер Сити”. Я всегда ищу возможность стать лучше и совершенствовать свою игру», — сказала 34-летняя американка.

Ллойд — двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США, победительница женского чемпионата мира по футболу-2015, обладательница множества индивидуальных призов, в том числе наград лучшей футболистке года ФИФА двух последних лет.

Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

ФИФА открыла дела в отношении экс-глав федераций Гватемалы и Коста-Рики

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА открыла дела в отношении экс-главы Федерации футбола Коста-Рики Эдуардо Ли и бывшего президента Национальной федерации футбола Гватемалы Брайана Хименеса по обвинению в коррупции, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами