Лучшая футболистка 2016 года по версии ФИФА Ллойд будет выступать в «Манчестер Сити»

Ранее Ллойд выступала в США за клуб «Хьюстон».

«Это уникальная возможность, я горжусь быть частью “Манчестер Сити”. Я всегда ищу возможность стать лучше и совершенствовать свою игру», — сказала 34-летняя американка.

Ллойд — двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США, победительница женского чемпионата мира по футболу-2015, обладательница множества индивидуальных призов, в том числе наград лучшей футболистке года ФИФА двух последних лет.