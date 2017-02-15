Стивен Джеррард снова сыграет за «Ливерпуль»

Бывший капитан «красных» Стивен Джеррард, объявивший о завершении карьеры игрока в ноябре 2016 года, выйдет на поле вместе с Джейми Каррагером, Робби Фаулером, Ианом Рашем, Луисом Гарсией, Йорном-Арне Риисе.

— Я действительно собираюсь принять участие в этом матче, «Энфилд» навсегда занял особое место в моем сердце. Это настоящая честь — вновь выйти на поле с такими легендами футбола, и в то же время собрать деньги для благотворительного фонда «Ливерпуля», — заявил Джеррард.