В Азии 15 игроков пожизненно отстранены от футбола за договорные матчи
Азиатская конфедерация футбола пожизненно отстранила от футбола 15 действующих и бывших футболистов за участие в договорных матчах.
Все игроки выступают в Камбодже и Лаосе, они были фигурантами скандала с договорными матчами между клубами «Лаос» и «Лао Тойота», информирует AP. При этом расследование обстоятельств тех игр продолжается до сих пор.
На прошлой неделе футбольная ассоциация Кипра оштрафовала две команды из элитного дивизиона после того, как было доказано, что они были причастны к подозрительным матчам.
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