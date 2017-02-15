В Азии 15 игроков пожизненно отстранены от футбола за договорные матчи

Все игроки выступают в Камбодже и Лаосе, они были фигурантами скандала с договорными матчами между клубами «Лаос» и «Лао Тойота», информирует AP. При этом расследование обстоятельств тех игр продолжается до сих пор.



На прошлой неделе футбольная ассоциация Кипра оштрафовала две команды из элитного дивизиона после того, как было доказано, что они были причастны к подозрительным матчам.