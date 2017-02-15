FA оштрафовала Билича и его помощника на £ 8 тыс. каждого

Обоим специалистам были предъявлены обвинения в ненадлежащем поведении во время матча 25-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (2:2). Билич был удалён в компенсированное время после того, как швырнул микрофон одной телекомпании на землю. Эмоциональная реакция Билича была связана с голом, который не позволил «молотобойцам» удержать победный счёт.