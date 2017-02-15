Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28789088/
15 февраля 2017, 20:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

FA оштрафовала Билича и его помощника на £ 8 тыс. каждого

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала главного тренера «Вест Хэм Юнайтед» Славена Билича и его помощника Николу Юрчевича на £ 8 тыс. каждого, сообщает BBC Sport.

Обоим специалистам были предъявлены обвинения в ненадлежащем поведении во время матча 25-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (2:2). Билич был удалён в компенсированное время после того, как швырнул микрофон одной телекомпании на землю. Эмоциональная реакция Билича была связана с голом, который не позволил «молотобойцам» удержать победный счёт.

Вест Бромвич Альбион
Новости Матчи Состав Статистика
Вест Хэм Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России