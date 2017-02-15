Дисквалификация ван Перси за неспортивное поведение сокращена с 3 до 2 матчей
Дисквалификация нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси за его поведение в игре 1/8 финала Кубка Турции с «Бешикташем» (1:0) после апелляции сокращена с трёх до двух матчей, информирует ESPN FC.
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Голландец, ставший автором единственного гола в матче с «Бешикташем», показал язык фанатам соперника и провоцировал игроков соперника Душко Тошича и Огузхана Озьякупа. После игры супруга Тошича Елена Карлеуша оскорбила ван Перси, опубликовав в «Твиттере» следующее сообщение: «Ван Перси — выродок. Сломай себе ногу, тупица!».
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