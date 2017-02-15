Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28788932/
15 февраля 2017, 20:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дисквалификация ван Перси за неспортивное поведение сокращена с 3 до 2 матчей

Дисквалификация нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси за его поведение в игре 1/8 финала Кубка Турции с «Бешикташем» (1:0) после апелляции сокращена с трёх до двух матчей, информирует ESPN FC.

Дисквалификация нападающего Фенербахче <span class=error>Робина</span> ван Перси за его поведение в игре 1/8 финала Кубка Турции с Бешикташем (1:0) после апелляции сокращена с трёх до двух матчей информирует <span class=error>ESPN</span> FC. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голландец, ставший автором единственного гола в матче с «Бешикташем», показал язык фанатам соперника и провоцировал игроков соперника Душко Тошича и Огузхана Озьякупа. После игры супруга Тошича Елена Карлеуша оскорбила ван Перси, опубликовав в «Твиттере» следующее сообщение: «Ван Перси — выродок. Сломай себе ногу, тупица!».

Фенербахче
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

ФИФА открыла дела в отношении экс-глав федераций Гватемалы и Коста-Рики

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА открыла дела в отношении экс-главы Федерации футбола Коста-Рики Эдуардо Ли и бывшего президента Национальной федерации футбола Гватемалы Брайана Хименеса по обвинению в коррупции, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России