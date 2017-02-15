Дибала сообщил, что близок к подписанию нового контракта с «Ювентусом»

«Мы очень близки к продлению. Мой агент прибыл в Италию, чтобы поговорить с Мароттой. Я думаю, что очень скоро всё будет завершено», — сказал Дибала, который также прокомментировал эпизод, когда он не пожал руку главному тренеру «старой синьоры» Массимилиано Аллегри после своей замены.



«Я был неправ. Этот инцидент был моей ошибкой, и я прошу прощения за это», — приводит слова форварда Forza Italian Football.