Дибала сообщил, что близок к подписанию нового контракта с «Ювентусом»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, что в скором времени должен подписать новый контракт с туринским клубом.
«Мы очень близки к продлению. Мой агент прибыл в Италию, чтобы поговорить с Мароттой. Я думаю, что очень скоро всё будет завершено», — сказал Дибала, который также прокомментировал эпизод, когда он не пожал руку главному тренеру «старой синьоры» Массимилиано Аллегри после своей замены.
«Я был неправ. Этот инцидент был моей ошибкой, и я прошу прощения за это», — приводит слова форварда Forza Italian Football.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter