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15 февраля 2017, 19:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

ФИФА открыла дела в отношении экс-глав федераций Гватемалы и Коста-Рики

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА открыла дела в отношении экс-главы Федерации футбола Коста-Рики Эдуардо Ли и бывшего президента Национальной федерации футбола Гватемалы Брайана Хименеса по обвинению в коррупции, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Председатель следственной палаты комитета ФИФА по этике Корнел Борбели в своих докладах, на основании которых арбитражная палата открыла дела, рекомендовал пожизненно отстранить Ли и Хименеса от любой деятельности, связанной с футболом.

ФИФА в 2015 году сотрясла череда коррупционных скандалов. В конце мая несколько высокопоставленных чиновников ФИФА были арестованы в Цюрихе по обвинению в коррупции. Обвинители говорят о широкомасштабной коррупции в федерации на протяжении двух последних десятилетий вокруг заявок на чемпионаты мира, маркетинговых и вещательных сделок. Обвинения включают в себя также мошенничество, рэкет и отмывание денег.

В июле 2016 года Хименес в суде в Нью-Йорке признал себя виновным по одному пункту обвинения в вымогательстве и двум пунктам обвинения в мошенническом сговоре. 7 октября 2016 года Ли в том же суде признал себя виновным по одному пункту обвинения в рэкете, по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и по одному пункту обвинения в мошенническом сговоре.
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