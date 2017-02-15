ФИФА открыла дела в отношении экс-глав федераций Гватемалы и Коста-Рики

Председатель следственной палаты комитета ФИФА по этике Корнел Борбели в своих докладах, на основании которых арбитражная палата открыла дела, рекомендовал пожизненно отстранить Ли и Хименеса от любой деятельности, связанной с футболом.

ФИФА в 2015 году сотрясла череда коррупционных скандалов. В конце мая несколько высокопоставленных чиновников ФИФА были арестованы в Цюрихе по обвинению в коррупции. Обвинители говорят о широкомасштабной коррупции в федерации на протяжении двух последних десятилетий вокруг заявок на чемпионаты мира, маркетинговых и вещательных сделок. Обвинения включают в себя также мошенничество, рэкет и отмывание денег.