Поработавший в валлийском клубе казахстанец стал гендиректором «Кайрата»

Малик Кушалиев, ранее работавший в должности генерального директора, войдет в Наблюдательный совет клуба.

Отметим, что Апсалямову нет еще и 30-ти, а он уже успел поработать в зарубежном клубе. Так, в октябре 2013-го года казахстанец, которому тогда было 23 года, был назначен главой отдела по трансферным делам валлийского клуба «Кардифф Сити».