Поработавший в валлийском клубе казахстанец стал гендиректором «Кайрата»
В ФК «Кайрат» произошли кадровые изменения. Как сообщается на сайте клуба, новым генеральным директором назначен казахстанский специалист Алишер Апсалямов.
Малик Кушалиев, ранее работавший в должности генерального директора, войдет в Наблюдательный совет клуба.
Отметим, что Апсалямову нет еще и 30-ти, а он уже успел поработать в зарубежном клубе. Так, в октябре 2013-го года казахстанец, которому тогда было 23 года, был назначен главой отдела по трансферным делам валлийского клуба «Кардифф Сити».
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