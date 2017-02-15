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15 февраля 2017, 20:07 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Поработавший в валлийском клубе казахстанец стал гендиректором «Кайрата»

В ФК «Кайрат» произошли кадровые изменения. Как сообщается на сайте клуба, новым генеральным директором назначен казахстанский специалист Алишер Апсалямов.

Малик Кушалиев, ранее работавший в должности генерального директора, войдет в Наблюдательный совет клуба.

Отметим, что Апсалямову нет еще и 30-ти, а он уже успел поработать в зарубежном клубе. Так, в октябре 2013-го года казахстанец, которому тогда было 23 года, был назначен главой отдела по трансферным делам валлийского клуба «Кардифф Сити».

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