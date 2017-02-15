Маленький соблазнитель Парижа. Почему так преобразился Дракслер в ПСЖ

ОЧЕНЬ ЛЮБИТ ДЕНЬГИ.

Юлиана Дракслера немецкие болельщики не жалуют. Многие считают его эгоистом, футболистом, который чересчур любит деньги. Почему такой имидж? В конце концов, подобные претензии смело можно предъявлять многим молодым игрокам. А дело в том, что в Германии Дракслер, которому всего 23, успел «отличиться» дважды.

Сначала в «Шальке», в котором гонял мяч с 8 лет и, пройдя все юношеские команды, стал звездой. В 2013-м после того, как Юлиан продлил в Гельзенкирхене контракт, клуб выпустил полотнища с лицом Дракслера, на которых было написано: «С гордостью и страстью до 2018-го». Но уже в 2015-м Юлиан личные планы резко поменял и засобирался в «Вольфсбург», куда в августе того же года и перешел. Однако среди «волков» по-настоящему своим так не стал. Уже через год дал нашумевшее интервью, в котором прямым текстом заявил, что хочет уйти. Какому болельщику понравится подобная склонность к перемене мест? Тем более, что в «Вольфсбурге», в котором числился до Нового года, в нынешнем сезоне не блистал — ни одного гола в 13 матчах бундеслиги. И вот теперь игрой в «ПСЖ» Юлиан попытается исправить свой не очень симпатичный для соотечественников имидж.

ПОЛУЧАЕТ 10 МИЛЛИОНОВ ЕВРО В ГОД.

Впрочем, писать немецкий портрет Дракслера в темно-серых тонах было бы явно несправедливо. Он парень улыбчивый, не отказывает болельщикам в автографах, а журналистам в интервью. Появившись на свет в футбольной семье (отец в 1977-м в составе юношеской команды «Шальке» стал чемпионом Германии, старший брат выступает за клуб районной лиги), Юлиан с раннего детства, можно сказать, вместо подушки засыпал на мяче. Тренировок в детской команде «Шальке» ему было мало, и после них он нередко еще занимался с отцом. Стремительно ворвавшись во взрослый футбол, ставил один «детский» рекорд за рекордом.

Так, 15 января 2011-го в 17 лет и 117 дней стал самым юным игроком «Шальке», сыгравшим в бундеслиге. Это случилось в матче против «Гамбурга», в котором Юлиан на 83-й минуте вышел, между прочим, вместо Ракитича. Того самого, который во вторник с понурым взглядом покидал поле в Париже после взбучки от Дракслера и компании… А 21 мая 2011-го Юлиан, обыграв с гельзенкирхенцами «Дуйсбург», стал самым молодым обладателем Кубка Германии и автором гола в финале. 3 октября 2012-го, забив «Монпелье», оказался самым юным немцем, посылавшим мяч в сетку в Лиге чемпионов. 3 мая 2014-го раньше всех своих соотечественников отыграл 100 матчей в бундеслиге. Через 10 дней в товарищеской встрече с Польшей, в возрасте 20 лет и 265 дней, оказался самым юным в истории капитаном взрослой сборной Германии, в которой, как мы знаем, вскоре стал чемпионом мира. На ЧМ-2014, правда, отыграл лишь 14 минут. Но зато в каком матче! Заменив Хедиру, вышел на поле в полуфинале, после которого уничтоженная Бразилия (1:7) утонула в слезах. А на Euro-2016 уже, по сути, пробился в сборной в основу — выступил в пяти встречах из шести. В 1/8 финала со Словакией (3:0), проведя мяч и сделав результативный пас, вообще был назван лучшим игроком матча. Во Франции у него всегда славно получалось….

С особым пристрастием наблюдает за успехами Юлиана, конечно, его подруга Лена. Вместе они уже семь лет, однако, знают друг друга с пятого класса гимназии, где вместе учились. В Гельзенкирхене она тоже известный человек — в 2013-м девушку избрали «Мисс «Шальке». Разумеется, Дракслер — человек, мягко говоря, обеспеченный. Еще в «Вольфсбурге», по некоторой информации, получал около 7 миллионов евро в год, в парижском же клубе, говорят, зарабатывает свыше 10 миллионов — причем уже после выплаты налогов. Как сообщал Kicker, больше платят в «ПСЖ» только Тиагу Силве и Ди Марии. При таких деньжищах Дракслер вовсе не транжира — разве что не может отказать себе в путешествиях и хороших часах. Примером в футболе для него являются Рауль (впервые выйдя в основе «Шальке», Дракслер, между прочим, выдал испанцу голевой пас), Ривалдо и Зидан. В общем, нормальный парень. Чем плох был бы его имидж, если б не истории с бегством из «Шальке» и «Вольфсбургом»?

В 9 МАТЧАХ ЗА «ПСЖ» — 5 ГОЛОВ!

Конечно, Юлиан прекрасно понимает — чтобы исправиться в глазах фанов, нужны подвиги в Париже. И они уже есть: в 9 официальных матчах за «ПСЖ» — 5 голов и 2 результативные передачи! Тренер Унаи Эмери ему доверяет, ценит его дриблинг, скорость, контроль мяча, острые разумные действия на поле. Понятно, нельзя сказать, что Дракслер определяет игру своей новой команды. Но то, что при нем она стала более сбалансированной, стабильной, а сам он уже, можно сказать, влюбил в себя местную торсиду — факт. Не случайно же L’Equipe после прекрасной игры в кубковом полуфинале элегантно назвал его «маленьким соблазнителем».

В восторге от Парижа и сам Юлиан. Ему нравится все — и дух мировой столицы, и то что играет в команде, которая стремится выиграть Лигу чемпионов, и то, что рядом такие звезды, как Ди Мария, Кавани, Тиагу Мотта. Подобного блеска в Вольфсбурге ему, конечно, не хватало. Уверенная поступь Дракслера не осталась без внимания и бундестренера Йоахима Лева, отметившего: мол, «ПСЖ» исповедует чрезвычайно техничный футбол, и это очень подходит такому игроку, как Юлиан. В общем, Париж действует на Дракслера замечательно. Если продолжит играть в том же духе, то, вполне вероятно, немецкие фаны вскоре простят ему, можно сказать, ошибки молодости.