Азиатская футбольная федерация пожизненно отстранила 22 игрока за договорные матчи

Отмечается, что отстраненные футболисты родом из Лаоса и Камбоджи, они участвовали в договорных матчах местных чемпионатов. Расследование в их отношении все еще ведется, поэтому АФК пока не разглашает имена.

Также сообщается, что Международная федерация футбола (ФИФА) может расширить санкции до международного уровня.