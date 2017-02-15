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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28785541/
15 февраля 2017, 15:55 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Азиатская футбольная федерация пожизненно отстранила 22 игрока за договорные матчи

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Азиатская конфедерация футбола (АФК) пожизненно дисквалифицировала 22 игрока (действующих и уже завершивших карьеру) за участие в договорных матчах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что отстраненные футболисты родом из Лаоса и Камбоджи, они участвовали в договорных матчах местных чемпионатов. Расследование в их отношении все еще ведется, поэтому АФК пока не разглашает имена.

Также сообщается, что Международная федерация футбола (ФИФА) может расширить санкции до международного уровня.
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