Наставник «Рейнджерс» Уорбертон настаивает, что он не подавал в отставку

Об этом пишет The Guardian. Специалист вместе с ассистентом Дэвидом Уэйром и главой селекционной службы Фрэнком Макпарландом, которые также покинули команду, обратились к ассоциации менеджеров шотландской лиги, подтвердив, что не подавали в отставку.



«За последние несколько дней было сказано много слов касательно нашего ухода из “Рейнджерс”. На данном этапе по юридическим причинам мы не можем всё комментировать, но, учитывая, что клуб не счёл нужным публично сделать заявление, мы должны прояснить некоторые вопросы. Хотим официально заявить, что не отказывались от наших должностей в “Рейнджерс”.



Это решение стало неожиданностью для нас. Ассоциация менеджеров лиги, которая нас консультирует, также не получила ответа от “Рейнджерс” на ключевые вопросы, один из которых — почему нас уволили», — говорится в заявлении.