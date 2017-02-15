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15 февраля 2017, 15:52 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Владимир Корытько покинул минское «Динамо» в статусе свободного агента

Полузащитник Владимир Корытько принял решение о завершении сотрудничества с ФК «Динамо-Минск» и покидает клуб в статусе свободного агента.

Полузащитник Владимир <span class=error>Корытько</span> принял решение о завершении сотрудничества с ФК Динамо-Минск и покидает клуб в статусе свободного агента. Увеличить
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Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба. Владимир Корытько перешел в «Динамо в июе 2015 года и за это время провел в составе куба 47 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи: в чемпионате Беларуси: 25 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевой пас. Также на его счету за наш клуб 18 матчей в квалификации и групповом этапе Лиги Европы (2 гола + 2 паса) и 4 матча в Кубке Беларуси (1 гол + 1 пас).

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