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15 февраля 2017, 15:51 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Нападающий сборной Болгарии перешел в «Ордабасы»

Нападающий ЦСКА и сборной Болгарии Преслав Йорданов подписал контракт с «Ордабасы». Об этом сообщает официальный сайт софийского клуба.

Болгарин стал первым легионером южан в текущее межсезонье. Увеличить
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Йорданов пришел в ЦСКА летом 2015 года. С того момента за армейцев забил 23 гола. При этом помог клубу завоевать Кубок Болгарии.

«Ордабасы» стал первым зарубежным клубом в карьере футболиста. В своей стране он также выступал за «Спартак», «Локомотив» (София), «Локомотив» (Мз), «Беласица», «Черноморец». В активе имеет один матч за национальную сборную.

К слову, он стал первым легионером шымкентского клуба в зимнее межсезонье.

Отметим, что «Ордабасы» занял четвертое место в чемпионате Казахстана-2016. В межсезонье команду возглавил российский специалист Алексей Петрушин. Под его руководством южане не только вступят в новый сезон, но и сыграют в квалификации Лиги Европы. За трансферной работой клубов КПЛ можно следить в нашей обновляемой «Таблице переходов».

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