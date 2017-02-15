Нападающий сборной Болгарии перешел в «Ордабасы»

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Йорданов пришел в ЦСКА летом 2015 года. С того момента за армейцев забил 23 гола. При этом помог клубу завоевать Кубок Болгарии.

«Ордабасы» стал первым зарубежным клубом в карьере футболиста. В своей стране он также выступал за «Спартак», «Локомотив» (София), «Локомотив» (Мз), «Беласица», «Черноморец». В активе имеет один матч за национальную сборную.

К слову, он стал первым легионером шымкентского клуба в зимнее межсезонье.

Отметим, что «Ордабасы» занял четвертое место в чемпионате Казахстана-2016. В межсезонье команду возглавил российский специалист Алексей Петрушин. Под его руководством южане не только вступят в новый сезон, но и сыграют в квалификации Лиги Европы. За трансферной работой клубов КПЛ можно следить в нашей обновляемой «Таблице переходов».