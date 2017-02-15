Хавбек «Монако» Бошилья пропустит полгода из-за разрыва крестообразных связок

Об этом сообщает пресс-служба клуба.



В матче 25-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (5:0) футболист повредил колено и был вынужден покинуть поле на 69-й минуте. В ходе обследования врачи диагностировали у бразильца разрыв передней крестообразной связки правого колена.



В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Габриэл Бошилья принял участие в 11 матчах, забил шесть голов и отдал два результативных паса.