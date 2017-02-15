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15 февраля 2017, 15:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хавбек «Монако» Бошилья пропустит полгода из-за разрыва крестообразных связок

Полузащитник «Монако» Габриэл Бошилья был успешно прооперирован и пропустит не менее шести месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В матче 25-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (5:0) футболист повредил колено и был вынужден покинуть поле на 69-й минуте. В ходе обследования врачи диагностировали у бразильца разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Габриэл Бошилья принял участие в 11 матчах, забил шесть голов и отдал два результативных паса.

Монако
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