Гьяна оштрафовали в ОАЭ за необычную причёску

Помимо Гьяна наказанию подверглись ещё 40 футболистов. Об этом сообщает Squawka.



Футбольные власти ОАЭ ввели запрет на те причёски, где часть головы выбрита, так как это противоречит учениям ислама. Стрижка Гьяна считается «неэтичной», хотя это далеко не первый случай, когда игроки нарушают данное правило.



Асамоа Гьян играет в «Аль-Ахли» на правах аренды, а принадлежит «Шанхай СИПГ».



