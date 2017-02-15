Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28785064/
15 февраля 2017, 15:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гьяна оштрафовали в ОАЭ за необычную причёску

Нападающий «Аль-Ахли» Асамоа Гьян был оштрафован футбольной ассоциацией ОАЭ за необычную причёску.

Помимо Гьяна наказанию подверглись ещё 40 футболистов. Об этом сообщает Squawka.

Футбольные власти ОАЭ ввели запрет на те причёски, где часть головы выбрита, так как это противоречит учениям ислама. Стрижка Гьяна считается «неэтичной», хотя это далеко не первый случай, когда игроки нарушают данное правило.

Асамоа Гьян играет в «Аль-Ахли» на правах аренды, а принадлежит «Шанхай СИПГ».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Азиатская футбольная федерация пожизненно отстранила 22 игрока за договорные матчи

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Азиатская конфедерация футбола (АФК) пожизненно дисквалифицировала 22 игрока (действующих и уже завершивших карьеру) за участие в договорных матчах. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России