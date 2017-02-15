2 марта в российский прокат выйдет документальный фильм «Лобановский навсегда»

Фильм рассказывает о легендарном тренере — Валерии Лобановском, которого УЕФА в 2017 году включила в список 10 величайших тренеров за всю историю футбола.



Лобановский впервые в истории советского спорта вывел киевское «Динамо» в гранды европейского футбола, а сборная СССР под его руководством стала вице-чемпионом Европы в 1988 году.



Основу фильма составили уникальные архивные материалы, а также оценки, суждения и воспоминания о мэтре его современников — игроков, тренеров, журналистов, болельщиков. В фильме приняли участие Мишель Платини, Карло Анчелотти, Олег Блохин, Андрей Шевченко, Ринат Дасаев, Жак Ферран и многие другие.

Картина получила главный приз Международного фестиваля спортивного кино и телевидения в Милане.