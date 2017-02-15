Пятерка с плюсом?

Конечно, оценивая нижеприведенный список, необходимо учитывать некоторые обстоятельства и принимать во внимание определенные нюансы. Не все сотстоявшиеся трансферы был возможность учитывать. Так, имеется достаточно достоверная информация о том, например, что 32-летний Папа Гуйе с 9 февраля является полноценным игроком «Актобе» — однако в клубе об этом официально заявлять не торопятся. Впрочем, если вспомнить историю с подписанием актюбинцами Седрика Гогуа, подобного объявления оттуда можно и вовсе не дождаться. Но это уже дело самих боссов ФК «Актобе». И их, наверное, работодателей.



Совсем другая история с Мохаммедом Диарра. Контракт с «Алтаем» он подписал в первый день февраля, однако уже после стало известно, что восточноказахстанцы не допущены к участию в турнире Казахстанской Премьер-Лиги. Так что гвинейцу все пришлось начинать заново, и сейчас он пытается доказывать свою необходимость уже тренерскому штабу «Кайсара». Исполнитель он вполне квалифицированный, так что, скорее всего, — докажет. Но в наш реестр этот спортсмен тоже пока из-за вышеобозначенных перипетий не включен.



Представляем вниманию казахстанских болельщиков пятерку игроков, пополнивших составы команд КПЛ в первой половине февраля, на кого точно, по тем или иным причинам, стоило бы обратить внимание.

Саиди Нтибазонкиза (1987, Бурунди)

Свободный агент -> «Кайсар»

Срок действия контракта неизвестен



Этот футболист может стать первым бурундийцем в казахстанском футболе. Руандиец у нас уже был, угандиец — и был, и, возможно, еще будет, а вот представителей футбола Бурунди наблюдать вживую на отечественных футбольных полях пока еще ни у кого возможности не было.



Что касается конкретно Саиди, то по своим возможностям и способностям он в состоянии стать настоящим героем турнира КПЛ-2017. Впрочем, примерно таковы же шансы этого спортсмена ничем особенным себя в нашей стране не проявить — тут почти все уже будет зависеть от самого игрока. Потенциал у спортсмена с трудновыговариваемой фамилией по казахстанским футбольным меркам очень высок. Последнее время Нтизабонкиза, впрочем, оставался без клуба, однако если вспомнить, что менее года назад этот игрок не без успеха играл за «Кан» в Лиге 1, то можно думать, что ему есть еще что в свои 29 лет сказать на зеленом поле в Казахстане. Хочется верить, что Стойчо Младенов видел и знал, кого и зачем берет в свою новую команду.

Цветан Генков (1984, Болгария)

«Локомотив» (Горна Оряховица) -> «Окжетпес»

Контракт до 31.12.2017



Многоопытный болгарин неделю назад отпраздновал 33-летие. Возраст Христа — по идее, достигший его человек должен уже поднабраться мудрости. Очень хочется верить, что именно так все и произошло с Цветаном. Ведь до сих пор этот явно небесталанный футболист имел в своей богатой на события игровой карьере немало шансов, но транжирил их безбожно.



10 лет назад московское «Динамо» платило за Генкова «Локомотиву» из Софии 2 с половиной миллиона евро. Сейчас, конечно, он таких денег уже не стоит, но показатель достаточно красноречивый — это были реально выплаченные деньги, а не оценочная стоимость от аналитиков. Впрочем, в Москву Цветан, кажется, отправился не играть, а наслаждаться приятным времяпрепровождением под аккомпанемент весьма солидной зарплаты… В России Генков за два сезона (один полный, два — по половинке) так себя и не проявил. После он играл еще в польской «Висле», «Левски», турецком «Денизлиспоре». Везде что-то забивал, но раскрыл ли где-то свой талант в должной мере? Большой вопрос…



В «Локомотиве» из Горна Оряховицы, за который Цветан выступал с осени прошлого года, форвард откровенно заскучал. И тут ему предоставил новый шанс заявить о себе «Окжетпес». Воспользуется ли им болгарин?

Сергей Политыло (1989, Украина)

«Днепр» (Днепропетровск) -> «Окжетпес»

Контракт до 31.12.2017



Как ни удивительно, некоторые любители футбола нашей страны отнеслись к подписанию кокшетауцами трудового соглашения с данным игроком с некоторым сомнением. И, думается, — зря. Несмотря на свои достаточно скромные физические габариты, Сергей — настоящий боец, к тому же — с пасом, и вполне уверенно чувствует себя как в опорной зоне, так и на позиции центрального хавбека.



«Окжетпесу» этот исполнитель достался на правах свободного агента, так как контракт с переживающим сейчас самые кошмарные времена в своей клубной истории «Днепром» у Политыло завершился в январе. Представляется, что в лице этого игрока кокшетауцы сделали превосходное приобретение. Но — время покажет. И докажет….

Родриго Антонио (1987, Бразилия)

«Бней Сахнин» -> «Иртыш»

Срок действия контракта неизвестен



Воспитанник «Васко да Гама» выглядит пока достаточно «темной лошадкой» — во всех смыслах. Безусловно, чутью Димитара Димитрова на игроков доверять вполне можно, но… Как бы то ни было, играя последние полгода за не особо блещущий в израильском чемпионате «Бней Сахнин», этот футболист, главным образом, вступал в игру со скамейки запасных. Конечно, все это можно отнести на счет проблем с адаптацией. Однако если таковые у футболиста возникли в Израиле, то что будет в Казахстане?..



Посмотрим. Пока по Родриго Антонио до Насименто больше вопросов, чем ответов. Брали уже как-то в «Шахтер» одного такого бразильского кудесника мяча из Израиля — Петрацци. Производными от его имени Педро теперь в Караганде этого игрока большей частью только и вспоминают….

Джоан Аренас (1990, Колумбия)

«Замора» (Баринас) -> «Акжайык»

Контаркт до 31.12.2017



Еще одно достаточно неоднозначное приобретение, сделанное одним из клубов КПЛ. Впрочем, учитывая общий уровень «Акжайыка», колумбиец, возможно, там и вполноги будет одним из лучших на поле. Если дадут ему играть в нашей стране, как он привык… Что ни говори, а Джоан является представителем техничного и комбинационного игрового стиля. В Казахстане таким обычно приходится несладко… Особенно если твои физические параметры не слишком впечатляющи, как в случае с Аренасом. И если нет высокой скорости, чтобы всегда держать дистанцию от преследующего соперника минимум в метр…



Остается надеяться, что колумбиец сумеет без особых для эффективности собственных действий на поле потерь адаптироваться к новым условиям. Парагваец Фредди Коронель сумел же.



Вот такая пятерка. Будем, несмотря ни на что, верить, что от прихода в их составы этих игроков все казахстанские команды окажутся только в плюсе.