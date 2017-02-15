В «Баварии» намерены назначить капитаном команды Нойера после Лама

Согласно информации источника, в немецком гранде склоняются к тому, что капитанская повязка может быть доверена голкиперу сборной Германии Мануэлю Нойеру. Последний в нынешнем сезоне является первым заместителем Лама.



Ранее бывший наставник мюнхенцев Оттмар Хитцфельд отметил, что считает наиболее подходящим человеком на должность капитана «Баварии» нападающего Томаса Мюллера.