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15 февраля 2017, 14:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Баварии» намерены назначить капитаном команды Нойера после Лама

Руководство и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» определились с кандидатурой на должность капитана команды после того, как повесит бутсы на гвоздь защитник Филипп Лам, сообщает Sport Bild.

Согласно информации источника, в немецком гранде склоняются к тому, что капитанская повязка может быть доверена голкиперу сборной Германии Мануэлю Нойеру. Последний в нынешнем сезоне является первым заместителем Лама.

Ранее бывший наставник мюнхенцев Оттмар Хитцфельд отметил, что считает наиболее подходящим человеком на должность капитана «Баварии» нападающего Томаса Мюллера.

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