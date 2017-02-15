Сине-гранатовый позор. 5 самых страшных поражений «Барселоны»

«Барселона» проиграла ПСЖ с разгромным счетом — 0:4. Утренние заголовки на эту тему пестрят словами «позор» и «унижение».

Да, это было неприятно. Неожиданно. Удивительно. Кого-то такой счет мог даже шокировать. Но вряд ли здесь стоит говорить об унижении и позоре. «Барселоне» эти слова хорошо знакомы, но совсем по другим поводам. По каким?

«Советский спорт» вспоминает самые унизительные и позорные моменты в истории каталонского клуба.

«Атлетик» — «Барселона» — 12:1.

Самое крупное поражение в истории «Барселоны» произошло 8 февраля 1931 года. Тогда каталонцы отправились на выездной матч к лидерам чемпионата — «Атлетику» из Бильбао.

За год до этого «Барселона» выиграла чемпионат страны, а в сезоне 1929/30 — заняла второе место. Так что, ни о каком кризисе в команде говорить не стоит. Просто «Барселона» попала на возможно сильнейший «Атлетик» в истории.

На финише первенства «Атлетик» оказался первым, лишь по разнице забитых и пропущенных мячей опередив «Расинг» и «Реал Сосьедад», которые набрали столько же очков. «Барса» заняла четвертое место, отстав всего на одно очко от чемпиона.

Эта же игра стала рекордной и для «Атлетика» — самая крупная победа в истории клуба — 12:1. Еще один рекорд установил форвард Августин Бата, который забил семь мячей в ворота каталонцев.

«Реал» — «Барселона» — 11:1.

Второе из своих самых унизительных поражений «Барселона» потерпела 13 июля 1943 года в полуфинале Кубка генералиссимуса, который сейчас называют Кубком Испании или Копа дель Рей.

Поражение становится вдвойне унизительным, если учесть, что нанес его каталонцам их главный враг — мадридский «Реал». В первом матче на выезде «королевский» клуб проиграл со счетом 0:3, с лихвой поквитавшись в ответной встрече.

Матч, правда, получился не такой уж и однозначный. Гордость от той победы омрачается многочисленными байками, которые рассказывают болельщики «Барсы». Игра проходила во времена правления диктатора Франко, который, мягко говоря, недолюбливал свободолюбивую Каталонию.

Поговаривают о полиции с пистолетами раздевалке «Барселоны», угрозах расправы с семьями футболистов и даже об избиении игроков перед матчем.

Со стороны мадридистов, правда, на каждый миф находится свое опровержение. В итоге получается, что не так уж и силен был Франко, раз в финале его любимый «Реал» проиграл «Атлетику» из Бильбао 0:1.

«Барселона» — «Милан» — 0:4.

От внтурииспанских разборок выходим на международный уровень. Фанаты «Барселоны» никогда не забудут разгрома, который им 19 мая 1994 года учинил итальянский «Милан» — 0:4. Почему мы поражение со счетом 0:4 называем позорным? Дело в том, что оно пришлось не на обычный матч, а на один из самых важных матчей в истории команды — финал Лиги чемпионов.

Тогда команда мечты, которую возглавлял Йохан Кройф, казалась непобедимой. Колени перед каталонцами преклоняли все — и в Испании, и в Европе. На поле блистали Ромарио, Христо Стоичков, Хосеп Гвардиола, Роберт Куман, Андони Субисаррета.

И эта команда мечты нарвалась на «Милан», который возглавлял наш хороший знакомый — Фабио Капелло. Причем, «Милан» играл без лидеров своей обороны, Франко Барези и Алессандро Костакурты. По ходу сезона команду покинули Брайан Лаудруп и Жан-Пьер Папен.

Но даже в ослабленном составе «Милан», благодаря жесткой дисциплине и хорошей тактической подготовке, к перерыву выигрывал 2:0. «Барса» попыталась быстро отыграться во втором тайме, но парни Капелло были к этому готовы — быстрая контратака и счет становится крупным. Точку на 58-й минуте поставил Марсель Десайи — 4:0.

«Барселона» — «Динамо» Киев — 0:7.

Не удивляйтесь такому крупному счету — это итоговый результат по сумме двух матчей в группе Лиги чемпионов образца 1997/98 годов.

С 1994 года в каталонском клубе все поменялось. На посту главного тренера один голландец сменился другим — Луи ван Галом. На поле место одного бразильца занял другой — Ривалдо. Ему помогали Луиш Фигу и Луис Энрике. Но даже в таком составе «Барса» не смогла справиться с киевским «Динамо» Валерия Лобановского.

Чудеса происходили на групповом этапе. Каталонцы, которые были фаворитами группы, играя с ПСВ, «Ньюкаслом» и киевлянами, в итоге заняли последнее место. Виной тому — «Динамо».

Только не думайте, что на «Золотые мячи» в составе «Барселоны» Киеву нечем было ответить. На Украине подрастал будущий лучший игрок планеты — Андрей Шевченко, который на пару с Сергеем Ребровым растерзал испанцев, забив во втором матче, на выезде, три мяча.

Да, киевляне тогда были сильны. Но знали об этом только мы, ведь за год до этого команда Лобановского проиграла в квалификационном раунде венскому «Рапиду» с общим счетом 2:6 и выбыла из турнира.

«Барселона» — «Бавария» — 0:7.

Сезон 2012/13 для «Барселоны» получился переходным — команду летом покинул тренер Хосеп Гвардиола. Новую команду, конечно, строить не пришлось, но при Тито Виланове, который занял его место, что-то изменилось.

На то, чтобы обыгрывать не самых сильных соперников запаса «Барсы» еще хватало, но вот на сильных, таких, как «Бавария», мощностей уже не оставалось. Да и «Бавария подошла к полуфиналу Лиги чемпионов в своей возможно лучшей форме за последние десятилетия. Из команды еще не ушел Швайнштайгер, в самом расцвете был Рибери, и уже успел стать настоящей звездой Мюллер.

4:0 — в первом матче и 3:0 — на выезде. Для «Барселоны», которая только год назад обыгрывала всех и вся, это было настоящим позором. Тогда болельщики принялись поговаривать о начале конца, который растянулся на несколько лет.