В Италии сообщили, что экс-защитник «Ювентуса» Тудор возглавил «Галатасарай»
Игор Тудор, известный по выступлению за «Ювентус» и сборную Хорватии, возглавил «Галатасарай».
Об этом говорится на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, хорват, который последнее время работал с «Карабюкспором», уже подписал контракт на полтора года. Сегодня футболисты «Галатасарая» должны провести первую тренировку под руководством Тудора, а его презентация запланирована на 16 февраля.
На тренерском мостике Тудор сменил Яна Олде Рикеринка, который накануне был отправлен в отставку.
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