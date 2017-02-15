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15 февраля 2017, 14:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Италии сообщили, что экс-защитник «Ювентуса» Тудор возглавил «Галатасарай»

Игор Тудор, известный по выступлению за «Ювентус» и сборную Хорватии, возглавил «Галатасарай».

Об этом говорится на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, хорват, который последнее время работал с «Карабюкспором», уже подписал контракт на полтора года. Сегодня футболисты «Галатасарая» должны провести первую тренировку под руководством Тудора, а его презентация запланирована на 16 февраля.

На тренерском мостике Тудор сменил Яна Олде Рикеринка, который накануне был отправлен в отставку.

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