В Италии сообщили, что экс-защитник «Ювентуса» Тудор возглавил «Галатасарай»

Об этом говорится на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По данным источника, хорват, который последнее время работал с «Карабюкспором», уже подписал контракт на полтора года. Сегодня футболисты «Галатасарая» должны провести первую тренировку под руководством Тудора, а его презентация запланирована на 16 февраля.



На тренерском мостике Тудор сменил Яна Олде Рикеринка, который накануне был отправлен в отставку.