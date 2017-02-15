Погасший Лучо. Почему Энрике и «Барселоне» лучше расстаться

Он не совершал тактических революций подобно великому реформатору Круиффу. Не доводил до убийственного совершенства фирменную «тики-таку» «Барселоны», как Гвардиола. И всё равно проделал фантастическую работу.



Он оказался в нужное время в нужном месте — и не «поплыл». Уже немало — не каждому дано. Что-то под себя подрегулировал, где-то подновил — и достойно продолжил дело приятеля Пепа. За пару «командирских» лет Лучо взял в «Барсе» столько же трофеев, сколько за восемь «солдатских». Удостоился премии лучшего тренера мира и взлетел на третье место в рейтинге самых успешных предводителей «блауграна» всех времён. В 46 лет — пацан по меркам профессии! — оставил позади себя великих Эрреру, Михелса, ван Гала.



Он вовремя усвоил главный принцип успешного сотрудничества с Месси: не мешай. Их отношения не были идиллическими. В процессе самоутверждения в новой должности Энрике пытался подчинить Лео общим правилам, менял, чего гений категорически не переносит. Однако — притёрлись, сработались. Тренер осознал бесперспективность — и опасность для себя и команды — даже незримой конфронтации с лидером коллектива. Оставил право быть «кошкой, гуляющей сама по себе», от чего выиграли все — и клуб, и Месси, и Энрике.



Он был горячо и искренне любим болельщицким активом «Барсы». Уважаем за принципиальность противниками. Популярен — благодаря нетривиальности (особенно на фоне Капитана Очевидность Зидана) суждений — у журналистов.

Всё так. Но третий сезон был лишним.



У Луиса был замечательный шанс уйти на высокой ноте. Под умилённые всхлипы знойных каталонских сеньорит, благодарную овацию почтенных сеньоров и щелчки фотокамер вездесущих азиатских туристов. И он его упустил.



Победа в Кубке ситуацию глобально не изменит. Сама по себе, в отрыве от двух приоритетных турниров, она в глазах избалованного каталонского зрителя немного стоит. Неудач в Примере и Лиге чемпионов блеск «королевской» чаши не затмит. А они и там, и там более чем вероятны.



На первый взгляд, очко от «Реала» — чепуха, а не разрыв. Но эта близость иллюзорна. По потерянным «Барселона» уже на семь отстаёт от «Реала», а впереди выезды в Мадрид, в гости к прямым и самым опасным конкурентам.



О европейских перспективах каталонцев после парижского провала даже рассуждать всерьёз неловко. Не буду и пытаться. С 0:4 в Лиге чемпионов никто и никогда не отыгрывался.



Луис Энрике угрюмо глядел на поле «Парк де Пренс» — и не узнавал свою команду. Настолько беспомощной и неуправляемой он её с тренерского ракурса ещё не видел. К естественному недоумению примешивалось ощущение дежавю: 20 лет назад над «Барселоной» игрока Энрике примерно так же измывалось киевское «Динамо». Но тогда он был одним из многих — с ведущего спрос несравнимо выше, чем с ведомых.



Он не стал обвинять во всех смертных футболистов. Хотя они заслуживали порицания как минимум не меньше тренера — за труднообъяснимое равнодушие, за халатность, за школярские ошибки, недопустимые для мастеров такой квалификации. Энрике остался верен себе и привычно встал на защиту игроков. Мужественно взял вину на себя, как уже делал не раз. И честно признал превосходство противника по всем статьям.

Это ещё не полная и безоговорочная капитуляция. Нет. Боец по натуре, Энрике будет биться до конца — с «ПСЖ», с Мадридом, со всеми оставшимися соперниками. Но уговорить себя зайти на дополнительный круг ему теперь будет ещё сложнее.



Энрике не из тех, кто обеими руками и прочими конечностями держится за кресло. Иначе подмахнул бы долгосрочный контракт в 2015-м, на пике успеха, и сидел бы ровно. Луис, чудак-человек, настоял на годичном — до лета 2017-го.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 1/8 финала, 14.02.2017, 22:45 4:0 ПСЖ Барселона

Весь 2016 год Каталония силилась угадать намерения тренера, клуб расписывался в безграничном к нему доверии — и лишь главный герой «кулеброна» не спешил прояснять своё будущее. Это не была банальная игра на повышение, попытка выколотить из клуба побольше, пока дают. То были сомнения человека, привыкшего жить в гармонии с собой. Следовать велению сердца, а не служебному кодексу. Предпочитающего гоночный «велик» респектабельному «Роллс-Ройсу», а удобные кеды — модельным туфлям.



Мучительная ночь в Париже должна была подсказать Луису правильный ответ. Они с «Барсой» дали друг другу всё, что могли. Пришла пора расстаться.