Gong.bg: «“Ордабасы” подписал нападающего сборной Болгарии»

По информации сайта gong.bg, ФК «Ордабасы» подписал контракт с Преславом Йордановым, который выступает на позиции форварда. В минувшем сезоне 27-летний футболист играл за софийский ЦСКА, в составе которого провел 27 матчей и забил 26 голов. Также в его карьере были такие команды, как «Спартак Плевен» (28 матчей, 10 голов), «Локомотив София» (53 игр, 13 забитых мячей), «Беласица» (10 игр, 3 гола) и «Черноморец Бургас» (42 матча, 4 гола). Также Йорданов призывался под знамена национальной сборной Болгарии, в частности появился в стартовом составе на матч отборочного раунда ЧМ-2108 против Люксембурга, однако позже был заменен после травмы. 13 ноября 2016 года вышел на замену в игре против сборной Беларуси (1:0).