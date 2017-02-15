Нургалиев возвращается в «Ордабасы»

Воспитанник шымкентского футбола Азат Нургалиев в ближайшее время прибудет в расположение «Ордабасы». В минувшем сезоне 30-летний полузащитник выступал на правах аренды в «Астане». Соглашение Нургалиева со столичным клубом истек в декабре, однако футболист с января до сегодняшнего дня проходил УТС вместе с командой в ОАЭ и Турции. Точная причина отбытия Азата Нургалиева из расположения ФК «Астана» пока неизвестна.



В прошлом сезоне Нургалиев в чемпионате Казахстана провел за «Астану» 11 матчей, забил 6 голов и получил 3 желтые карточки. В еврокубковых матчах футболист выходил на поле 6 раз, забил 1 гол и отметился 2 предупреждениями.