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15 февраля 2017, 13:15 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Нургалиев возвращается в «Ордабасы»

Как стало известно корреспонденту KazFootball.kz из достоверного источника информации, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды в «Астане», игрок национальной сборной Казахстана Азат Нургалиев вернется в шымкентский «Ордабасы».

Как стало известно корреспонденту KazFootball.kz из достоверного источника информации выступавший в прошлом сезоне на правах аренды в <span class=error>Астане</span> игрок национальной сборной Казахстана <span class=error>Азат</span> Нургалиев вернется в <span class=error>шымкентский</span> <span class=error>Ордабасы</span>. Увеличить
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Воспитанник шымкентского футбола Азат Нургалиев в ближайшее время прибудет в расположение «Ордабасы». В минувшем сезоне 30-летний полузащитник выступал на правах аренды в «Астане». Соглашение Нургалиева со столичным клубом истек в декабре, однако футболист с января до сегодняшнего дня проходил УТС вместе с командой в ОАЭ и Турции. Точная причина отбытия Азата Нургалиева из расположения ФК «Астана» пока неизвестна.

В прошлом сезоне Нургалиев в чемпионате Казахстана провел за «Астану» 11 матчей, забил 6 голов и получил 3 желтые карточки. В еврокубковых матчах футболист выходил на поле 6 раз, забил 1 гол и отметился 2 предупреждениями.

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