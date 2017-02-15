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15 февраля 2017, 12:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Полиция допросила Марадону, подозреваемого в агрессивном отношении к женщине

Приключения бывшего футболиста «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадоны в Испании продолжаются.

Приключения бывшего футболиста <span class=error>Наполи</span> и сборной Аргентины Диего <span class=error>Марадоны</span> в Испании продолжаются. Увеличить
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Если раньше испанские СМИ сообщали о словесной перепалке чемпиона мира с журналистом, то теперь в одну из гостиниц Мадрида, где остановился Марадона, приехали полицейские, сообщает Cadena Ser.

Согласно информации источника, правоохранителей вызвал по телефону директора отеля. Он, в частности, сообщил, что Марадона вёл себя агрессивно по отношению к одной женщине. Марадону допросили, а сама женщина заявления не написала. Тем не менее полиция пока не покидает гостиницу.

Ранее сообщалось, что Марадона в гостинице вступил в спор с журналистом Cope Анхелем Гарсией.

Марадона проехал в Испанию, чтобы 15 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» поддержать «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Ответная игра состоится 7 марта.
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