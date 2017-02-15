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15 февраля 2017, 12:46 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Трансферы. «Кайсар» — лидер межсезонья по наибольшему количеству приглашенных легионеров

«Кайсар» свое возвращение в премьер-лигу отметил большой активностью на трансферном рынке. Клуб пополнился 16 новыми футболистами, передает корреспондент Vesti.kz.

Всего в кызылординский клуб пришли 16 новых футболистов. Увеличить
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Среди них семь легионеров. Ни одна из других команд КПЛ пока не отмечалась приглашением столь большого количества иностранных футболистов. Так, в Кызылорду перебрались Джон Камарра (Сьерра-Леоне), Матиас Курьор (Мартиники), Грегори Нельсон (Голландия/Бразилия), Владимир Аржанов (Украина), Абдель Ламанж (Франция/Камерун), Стефан Николич (Черногория), Саиди Нтибонкиза (Бурунди). Как видим, «Кайсар» еще можно назвать самой экзотической командой премьер-лиги, не считая приход таких футболистов, как Максат Байжанов, Жамбыл Кукеев, Валерий Коробкин, Алексей Мулдаров. С таким составом кызылординцы способны не только отстоять место в премьер-лиге, но и замахнуться на четверку с последующим выходом в еврокубки.

Далее по наибольшему количеству приглашенных легионеров идет «Атырау». «Нефтяники» подписали пятерых иностранцев — Учу Лобжанидзе, Владимира Двалишвили (оба — Грузия), Йована Джокича, Йовицу Максимовича (оба — Сербия), Шавката Саломова (Узбекистан). Всего 15 новых футболистов находятся в расположении Зорана Вулича. Будут, скорее всего, еще новички, если брать во внимание уход камерунского полузащитника Стефана Эссаме. По словам футболиста, клуб заключил с ним однолетний контракт, но позже выяснилось, что руководители исключили его из команды, а соглашение не имело юридической силы, поскольку не было зарегистрировано в ПФЛК. Остается только посочувствовать Эссаме и пожелать найти достойную своих амбиций команду.

По четыре легионера пришли в «Окжетпес», «Актобе», «Шахтер». К синегорцам добавились Лукас Хорват (Словения), Александр Козлов (Россия), Сергей Политыло (Украина), Цветан Генков (Болгария), к актюбинцам — Чако Торрес (Аргентина), Кассиано, Витор Жуниор, Жуниньо (все — Бразилия), к карагандинцам — Марко Станоевич, Милан Стоянович (оба — Сербия), Кореде Айегбуси (Англия/Нигерия), Дидье Борис Кадио (Кот-д`Ивуар).

Если первые две команды пополнились также казахстанскими футболистами, то «Шахтер» кроме вышеназванных иностранцев никого еще не подписывал. Каждый из новичков заслуживает отдельного внимания, хотя в большей степени интересно будет посмотреть на южноамериканский квартет «Актобе».

У «Иртыша» три легионера: Франк Джа Джедже (Франция/Кот-д`Ивуар), Родриго Антонио (Бразилия), Серж Бандо Н’ганбе (Франция/Камерун). У «Астаны» и «Тобола» по два: Аздрен Лулаку (Албания), Иван Маевский (Беларусь) — Джордже Деспотович (Сербия), Дмитрий Непогодов (Украина). У «Кайрата» и «Акжайыка» по одному: Иво Иличевич (Хорватия) — Джоан Аренас (Колумбия). У «Ордабасы» и «Тараза» ни одного.

Зимнее трансферное окно закроется 3 апреля. К этому времени клубы пригласят еще легионеров, но вряд ли догонят «Кайсар» по общему количеству.

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