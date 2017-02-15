Владимир Бережков: В марте проведем кастинг комментаторов для нового телеканала
Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков сообщил о кастинге комментаторов для нового телеканала.
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Вы будете привлекать к работе новых комментаторов?
Да, нам бы не хотелось, чтобы одни и те же лица мелькали на разных телеканалах. Поэтому в марте проведем кастинг и определимся с теми, кто будет работать на матчах. Вполне возможно, что комментировать будут на белорусском языке. По крайней мере, знание белорусского — это одно из наших требований.
Какой штат будет у канала?
Около 15 человек. Большинство из них, к примеру, операторы, режиссеры, будут работать не на полную ставку, а по договору подряда. Их помощь нам потребуется лишь в игровые дни, — как передает by.tribuna.com, сказал Бережков.
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