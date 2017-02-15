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15 февраля 2017, 11:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» огласил состав на третий УТС

Недавно стартовал третий, заключительный учебно-тренировочный сбор «Кайрата». Третий сбор продлится до 24-го февраля. Пройдет он, как первые два, в Турции.

Недавно стартовал третий заключительный <nobr>учебно-тренировочный</nobr> сбор <span class=error>Кайрата</span>. Третий сбор продлится до 24-го февраля. Пройдет он как первые два в Турции. Увеличить
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Представляем Вашему вниманию список игроков, которые отправились на третий сбор команды:

Вратари: Владимир Плотников, Стас Покатилов, Олег Грубов;.

Полевые игроки: Тимур Рудосельский, Ян Вороговский, Жарко Маркович, Исламбек Куат, Михаил Бакаев, Бауыржан Исламхан, Исаэль Барбоза, Жерар Гоу, Ермек Куантаев, Сезар Арзо, Бауыржан Турысбек, Рамазан Оразов, Мадияр Раимбек, Гафуржан Суюмбаев, Дильшат Мусаев, Елдос Ахметов, Андрей Аршавин, Георгий Жуков, Ойбек Балтабаев, Иво Иличевич, Стас Лунин.

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