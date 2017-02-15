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15 февраля 2017, 11:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Румменигге предпочитает не думать о выигрыше трёх титулов

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что в немецком гранде настроены продвигаться вперёд шаг за шагом и концентрироваться на каждой следующей игре.

Румменигге сказал это в ответ на вопрос о том, надеется ли «Бавария» по итогам нынешнего сезона выиграть чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

«Моя философия в том, что нужно двигаться вперёд и думать шаг за шагом. Так поступали мы и в сезоне-2012/13, когда выиграли три титула. Нам совершенно не нужно высокомерие, здесь важную роль играет скромность», — приводит слова Румменигге tz.

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