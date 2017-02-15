Румменигге предпочитает не думать о выигрыше трёх титулов

Румменигге сказал это в ответ на вопрос о том, надеется ли «Бавария» по итогам нынешнего сезона выиграть чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.



«Моя философия в том, что нужно двигаться вперёд и думать шаг за шагом. Так поступали мы и в сезоне-2012/13, когда выиграли три титула. Нам совершенно не нужно высокомерие, здесь важную роль играет скромность», — приводит слова Румменигге tz.