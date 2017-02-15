20 миллионов за китайца. Всё о клубе Мануэля Пеллегрини

Hey Baby, Hey Baby, Hey! — пела Гвен Стефани, когда ещё была участницей No Doubt, и даже не подозревала, что поёт не про мальчиков, а про китайский футбольный клуб из Хэбэя — «Хэбэй Чайна Форчун».



Из-за необходимости ставить слово Хэбэй в начало сочетание Чайна Форчун немного размывается: непонятно, кому именно повезло. На самом деле Хэбэй — это название региона, где расположен клуб. А строительный гигант China Fortune Land Developmentили — его спонсор и владелец. Даже больше — благосостояние всего Китая. А может, и благословение — смотря кто читает.

Может показаться, что ФК «Китайское благосостояние» из Хэбэя — не лучшее название для клуба, который платит звёздам миллионы, чтобы стать моднее и популярнее. Но, во-первых, называть клубы в честь их инвесторов — давняя китайская традиция, которая насчитывает уже почти пять лет, то есть столько же, сколько современный китайский футбол. А во-вторых, всё познаётся в сравнении. Вот по сравнению с любимым клубом автора этой статьи «Здравоохранение для всех в Тяньцзине» (известном как «Тяньцзинь Цюаньцзянь») Хэбэю ещё повезло.



Место

Но у «Хэбэй Чайна Форчун» помимо названия есть и другие достоинства. Например, город, где была создана команда. Циньхуандао — морской курорт, в котором Китайская стена упирается в Жёлтое море.

К вопросу о курорте: в Циньхуандао находится крупнейший в Китае угольный порт. Тем не менее туристов это не отпугивает. Город является одним из лидеров страны по туристическому потоку. Помимо моря гостей притягивает сочетание гор и леса (лесом покрыто до 70% гор региона). Наконец, недалеко от города проходят колонии морских птиц, поэтому тут можно увидеть огромное количество пернатых.

«Чайна Форчун» играет на 33-тысячном Олимпийском стадионе на Хэбэй-авеню. Всё по китайским правилам хорошего тона: в 2008 году арена принимала футбольные матчи Олимпиады, комплекс включает беговые дорожки и подходит для использования в других видах спорта. Поэтому зрители находятся на приличном расстоянии от поля.

История

Тут всё довольно печально. Первые четыре года существования клуб барахтался в третьем дивизионе, менял название, а его футболисты оказывались заигранными за другие команды. Только попав под крыло China Fortune Land Development, клуб ожил. В январе 2015 года был приглашён известный европейский тренер — Радомир Антич. Он получил карт-бланш на трансферы, чтобы вывести наконец «Чайна Форчун» в высший дивизион. Однако у Антича не пошло. Он купил своих соотечественников Милослава Радовича и Ненада Милияша. Через пять месяцев Антич ушёл в отставку, а обоих легионеров клуб позднее отпустил бесплатно.



Спасать ситуацию пришёл молодой китайский тренер Ли Те: его убедили бросить сборную, где он работал в штабе Марчелло Липпи. Ли убрал из состава легионеров и с доморощенными футболистами сумел выйти в Суперлигу. И он даже начал следующий сезон, получив усиление в лице Лавесси, Жервиньо, Какуты и Стефана Мбиа. Эти 76 млн евро себя не оправдали. В середине сезона клуб забуксовал, началась серия поражений. Тут и подоспел Мануэль Пеллегрини.



Лучше, однако, не стало. Из семи заключительных матчей Пеллегрини выиграл лишь один. Когда перешёл на схему с пятью защитниками. Чемпионат «Чайна Форчун» закончил в середине таблицы.

Состав

Пока «Чайна Форчун» не везёт со звёздами. Ещё до прихода в клуб Пеллегрини сломался Лавесси и так и не сыграл ни одного матча в чемпионате под руководством чилийца до конца сезона. Эсекьель (по данным Football Leaks) — самый высокооплачиваемый футболист в мире: его оклад больше 500 тыс. евро в неделю. Так вот, за первый год в Китае он сыграл всего в 10 матчах и не забил ни одного гола.



А в прошлом октябре выбыл Жервиньо. Он повредил крестообразные связки и до сих пор не восстановился. Так, потратил 20 млн евро на трансферы и ещё больше на зарплаты, клуб остался без звёзд. Хотя нет, Стефан Мбиа отрабатывает контракт на все 100%. Он отыграл весь чемпионат, побывал на позиции атакующего полузащитника, опорника и центрального защитника и при этом забил шесть голов.



Этой зимой на фоне других китайских клубов «Чайна Форчун» может показаться скромным. За 8 млн евро куплен в «Ювентусе» Эрнанес, который у Пеллегрини будет отвечать за связь обороны с атакой. Отпущен в «Депортиво» Гаэль Какута.



Но вообще-то, клуб из Циньхуандао прилично потратился, пусть мы об этом и не знаем. Просто ещё 20 млн евро заплатили за китайца. Чжан Чжендун, 28 лет, правый вингер. Поиграл в Европе, в португальском «Бейра-Маре» даже регулярно забивал, а в «Райо Вальекано» не прошёл в состав. По китайским меркам звезда. Вот за него, за пример, который он подаст молодым соотечественникам, а также за лимит и было заплачено 20 млн. Пока это рекорд. Чжана представили в «Фейсбуке» и даже набрали около 20 «лайков».



Кстати, прошлый рекорд — 10 млн евро за китайского футболиста — тоже установил «Чайна Форчун». Год назад был приобретён центральный защитник Цзинь Янъян. Скажем так, пока эта сумма кажется завышенной. Но главной инвестицией и чуть ли не главной звездой в клубе считают тренера. В принципе, логично. Достаточно вспомнить, как его встречали.

Подход Пеллегрини действительно отличается основательностью: он не хочет зависеть от креативности легионеров в атаке и создал в межсезонье команду, у которой есть «сильное звено» в каждой линии. Очевидно, игра будет строиться вокруг оси Мбиа-Эрнанес-Лавесси (ну и добавим Чжендуна), всем остальным придётся бороться за место в составе.